“Ереван Баскет” обыграл “Атис”: чемпионат Армении по баскетболу среди женщин
08:52, 15 Сентябрь, 2020
В женском чемпионате Армении по баскетболу состоялись матчи очередного тура.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Федерация баскетбола. В чемпионате Армении среди женщин “Ереван Баскет” на своей площадке со счетом: 64 - 53 одержал победу над клубом “Атис”.
Самым результативным игроком встречи была признана Инга Манучарян (“Ереван Баскет”), набравшая 35 очков.
Чемпионат пройдет по круговой системе - в 6 кругов. Затем по итогам 6 матчей команды продолжат борьбу в плей-офф.
Подготовила Варвара Айрапетян
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен