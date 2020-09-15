“Ереван Баскет” обыграл “Атис”: чемпионат Армении по баскетболу среди женщин

В женском чемпионате Армении по баскетболу состоялись матчи очередного тура.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Федерация баскетбола. В чемпионате Армении среди женщин “Ереван Баскет” на своей площадке со счетом: 64 - 53 одержал победу над клубом “Атис”.

Самым результативным игроком встречи была признана Инга Манучарян (“Ереван Баскет”), набравшая 35 очков.

Чемпионат пройдет по круговой системе - в 6 кругов. Затем по итогам 6 матчей команды продолжат борьбу в плей-офф.

Подготовила Варвара Айрапетян