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“Ереван Баскет” обыграл “Атис”: чемпионат Армении по баскетболу среди женщин

“Ереван Баскет” обыграл “Атис”: чемпионат Армении по баскетболу среди женщин

В женском чемпионате Армении по баскетболу состоялись матчи очередного тура.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Федерация баскетбола. В чемпионате Армении среди женщин “Ереван Баскет” на своей площадке со счетом: 64 - 53 одержал победу над клубом “Атис”.

Самым результативным игроком встречи была признана Инга Манучарян (“Ереван Баскет”), набравшая 35 очков.

Чемпионат пройдет по круговой системе - в 6 кругов. Затем по итогам 6 матчей команды продолжат борьбу в плей-офф.

Подготовила Варвара Айрапетян


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