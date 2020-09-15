Газета “Айастани Анрапетутюн”: Армянские корабли

09:30, 15 Սեպտեմբեր, 2020

“О том, что в средневековой Армении чрезвычайно были развиты судоходство и судостроение, в основном, мы узнали благодаря членам Клуба морских исследований “Айас”. Людям, которые восстановили многие армянские средневековые судна, построили своими руками похожее на них судно, назвали его “Киликией” и бороздили на нем водное пространство мира, пересекли моря и океаны.

Члены клуба занимаются и научно-исследовательской работой. Хождение на “Киликии” преследовало и эти задачи. На самом деле это была экспедиция. Они шли по местам, по которым в средние века проходили армянские корабли, собирали факты, раскрыли множество подробностей об армянском судоходстве и судостроительной культуре”.

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