Газета “Айастани Анрапетутюн”: Древесину оставим лесу, а навозом удобрим землю

“Обращаясь к проблемам эко-экономики, мы часто говорим о необходимости не вырубать леса, а почву удобрять навозом. Да, мы осознали, что человек может получать доходы не вырубая лес, пользуясь благами того же леса, но что же предложить человеку, живущему рядом с лесом, в качестве дров, и что предложить человеку, живущему вдали от леса, который в качестве дров использует навоз?

Были изучены варианты снижения использования древесины и навоза в сельских населенных пунктах Армении, и уже дано технико-экономическое обоснование, есть анализ затрат и выгод.

Понятно, что эффективные печи или котлы, в которых используется и альтернативное топливо - соломенная биомасса, уменьшат использование древесины и навоза. Древесину оставим лесу, а навозом удобрим землю. Почему же не используются эти печи и котлы? Оказывается, да, возможности распространения этих технологий изучены, но и отмечены основные препятствия. Это следующие: 1: наличие и доступность эффективных печей и котлов; 2: в общинах с большими запасами соломы необходимость адаптации технологий к использованию соломенных брикетов и доступность соломенных брикетов; 3: наличие и доступность альтернативной биомассы (соломы); 4: начальные крупные инвестиции в случае перехода на централизованную систему отопления, работающую на биотопливе; 5: недостаточная осведомленность о преимуществах эффективных устройств (печей, котлов) в домашних хозяйствах и сообществах; 6: необходимость комплексной государственной стратегии по замене неэффективных устройств и использованию альтернативного биотоплива”.

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