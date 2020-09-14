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Власти Греции планируют запретить предметы из одноразового пластика

Власти Греции планируют запретить предметы из одноразового пластика

Правительство Греции предложило постепенно отказаться от использования одноразовых пластиковых предметов. Как передает Арменпресс, об этом сообщает "ЕвроПульс".

С 1 января следующего года все госпредприятия не смогут пополнять запасы, например, одноразовых пластиковых стаканчиков для офисного кафетерия. А с 3 июля одноразовую пластиковую посуду нельзя будет купить в магазинах.

Эти ограничения вводятся во всех странах Евросоюза в соответствии с принятой в прошлом году директивой по борьбе с этим материалом. Согласно ей, в европейских магазинах больше не будут продаваться 10 видов одноразовых изделий из него.

С января 2021 года в Греции также вступит в силу запрет на использование одноразовых изделий (например, пакетов) из биоразлагаемого пластика. Согласно многочисленным исследованиям, если они попадают в природу, то наносят окружающей среде вред не меньше, чем обычный пластик.

С 1 июля 2021 года на всех детских и спортивных площадках Греции появятся питьевые фонтанчики, чтобы жители могли отказаться от пластиковых бутылок.

В январе 2022 года планируется ввести новый налог на одноразовые стаканы для напитков навынос. Стакан и крышка будут оплачиваться отдельно – по пять евроцентов. Считается, что благодаря этому больше жителей будет приходить со своими многоразовыми кружками. По крайней мере, подобное произошло, когда пластиковые пакеты в магазинах сделали платными

С 2023 года все производители одноразовых изделий, которые используются на территории Греции, должны нести ответственность за сбор и переработку своей продукции. Они могут подключиться к уже существующим схемам или создать свои. Главное – чтобы их продукция не оказывалась в природе.


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