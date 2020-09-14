Власти Греции планируют запретить предметы из одноразового пластика

Правительство Греции предложило постепенно отказаться от использования одноразовых пластиковых предметов. Как передает Арменпресс, об этом сообщает "ЕвроПульс".

С 1 января следующего года все госпредприятия не смогут пополнять запасы, например, одноразовых пластиковых стаканчиков для офисного кафетерия. А с 3 июля одноразовую пластиковую посуду нельзя будет купить в магазинах.

Эти ограничения вводятся во всех странах Евросоюза в соответствии с принятой в прошлом году директивой по борьбе с этим материалом. Согласно ей, в европейских магазинах больше не будут продаваться 10 видов одноразовых изделий из него.

С января 2021 года в Греции также вступит в силу запрет на использование одноразовых изделий (например, пакетов) из биоразлагаемого пластика. Согласно многочисленным исследованиям, если они попадают в природу, то наносят окружающей среде вред не меньше, чем обычный пластик.

С 1 июля 2021 года на всех детских и спортивных площадках Греции появятся питьевые фонтанчики, чтобы жители могли отказаться от пластиковых бутылок.

В январе 2022 года планируется ввести новый налог на одноразовые стаканы для напитков навынос. Стакан и крышка будут оплачиваться отдельно – по пять евроцентов. Считается, что благодаря этому больше жителей будет приходить со своими многоразовыми кружками. По крайней мере, подобное произошло, когда пластиковые пакеты в магазинах сделали платными

С 2023 года все производители одноразовых изделий, которые используются на территории Греции, должны нести ответственность за сбор и переработку своей продукции. Они могут подключиться к уже существующим схемам или создать свои. Главное – чтобы их продукция не оказывалась в природе.