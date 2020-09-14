Глава МИД Армении провел встречу с Верховным имамом мечети Аль-Азхар

В рамках официального визита в Арабскую Республику Египет министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 14 сентября встретился с Верховным имамом мечети Аль-Азхар шейхом Ахмадом Мухаммедом Аль-Тайибом.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, на встрече была подчеркнута многовековая армяно-египетская дружба, основанная на чувствах солидарности и взаимного уважения двух народов.

«Воистину неоценимо теплое и заботливое отношение египетского правительства к армянской общине, благодаря чему армяне смогли сохранить свой язык, культуру, религию и национальную идентичность», - сказал Зограб Мнацаканян, добавив, что «опыт Египта в защите прав меньшинств может служить хорошим примером».

Обе стороны выразили обеспокоенность в связи с экстремистскими преступлениями в различных частях мира, дискриминацией по религиозному признаку и использованием религии в политических целях. В этом контексте собеседники подчеркнули необходимость межконфессиональной терпимости и солидарности. Министр Мнацаканян отметил, что Армения в рамках различных международных форматов активно работает над защитой прав религиозных групп и обеспечением разнообразия религий.