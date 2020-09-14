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Президент Арутюнян подписал указ об утверждении нового состава Совета безопасности Арцаха

Президент Арутюнян подписал указ об утверждении нового состава Совета безопасности Арцаха

Президент Араик Арутюнян 14 сентября подписал указ об утверждении нового состава Совета безопасности Республики Арцах.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, в состав Совета безопасности вошли:

  1. Президент Республики Арцах
  2. Председатель Национального собрания Республики Арцах
  3. Госминистр Республики Арцах
  4. Секретарь Совета безопасности Республики Арцах
  5. Руководитель Аппарата Президента Республики Арцах
  6. Министр обороны - командующий Армией обороны Республики Арцах
  7. Министр иностранных дел Республики Арцах
  8. Директор Службы национальной безопасности Республики Арцах
  9. Начальник полиции Республики Арцах
  10. Главный советник Президента - посол по особым поручениям Республики Арцах
  11. Первый заместитель командующего - начальник штаба Армии обороны Республики Арцах.

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