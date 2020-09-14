Президент Арутюнян подписал указ об утверждении нового состава Совета безопасности Арцаха
17:54, 14 Сентябрь, 2020
Президент Араик Арутюнян 14 сентября подписал указ об утверждении нового состава Совета безопасности Республики Арцах.
Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, в состав Совета безопасности вошли:
- Президент Республики Арцах
- Председатель Национального собрания Республики Арцах
- Госминистр Республики Арцах
- Секретарь Совета безопасности Республики Арцах
- Руководитель Аппарата Президента Республики Арцах
- Министр обороны - командующий Армией обороны Республики Арцах
- Министр иностранных дел Республики Арцах
- Директор Службы национальной безопасности Республики Арцах
- Начальник полиции Республики Арцах
- Главный советник Президента - посол по особым поручениям Республики Арцах
- Первый заместитель командующего - начальник штаба Армии обороны Республики Арцах.
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