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Ишхан Закарян приглашен в СНБ

Ишхан Закарян приглашен в СНБ

Для проверки законности приобретения земельных участков на территории Гарни в Службу национальной безопасности были вызваны бывший член партии «Процветающая Армения», бывший глава Контрольной палаты Ишхан Закарян и другие граждане, фигурирующие в деле. В ответ на запрос Арменпресс эту информацию подтвердили в пресс-центре Службы национальной безопасности.

«Ишхан Закарян и другие лица, имеющие отношение к делу, были вызваны в СНБ для проверки законности приобретения данных земельных участков. Других подробностей мы не можем предоставить. Дополнительная информация будет предоставлена по мере необходимости», - сказали в пресс-центре СНБ.

В прессе муссируются слухи о том, что в СНБ вызвали также сына и брата Ишхана Закаряна.


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