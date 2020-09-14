Премьер-министр обсудил с Эдуардо Эрнекяном текущие и предстоящие новые инвестиционные программы

Премьер-министр Никол Пашинян принял Национального героя Армении, аргентинского предпринимателя армянского происхождения, мецената Эдуардо Эрнекяна.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, приветствуя господина Эрнекяна, премьер-министр отметил. “Уважаемый господин Эрнекян, рад видеть Вас в Армении. За это время мы также провели телефонный разговор, обсудили нашу деятельность и Ваши возможные инвестиционные программы в Республике Армения. Я рад, что в условиях коронавируса и возникшей в результате ситуации Вы с таким энтузиазмом относитесь к возможностям реализации инвестиционных программ в Армении. Ваши предыдущие проекты успешно реализуются, что, конечно же, радует нас. Убежден, что это сотрудничество принесет Республике Армения более заметные результаты”.

Господин Эрнекян отметил, что последовательно продолжит реализацию инвестиционных программ в различных сферах на родине, и подчеркнул важность тесного сотрудничества с правительством Республики Армения.

Никол Пашинян и Эдуардо Эрнекян обсудили программы, реализуемые ЗАО “Международные аэропорты «Армения»” в Армении. В частности, были затронуты вопросы, связанные с развитием, улучшением инфраструктуры, обновлением и дальнейшей эксплуатацией аэропортов “Звартноц” (Ереван) и “Ширак” (Гюмри), переданных компании в концессионное управление. Собеседники также обменялись мнениями о других бизнес-программах, планируемых компаниями Эдуардо Эрнекяна в Армении на ближайшее время.

Собеседники выразили удовлетворение ходом двустороннего сотрудничества и взаимно подтвердили готовность к его дальнейшему развитию.