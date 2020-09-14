Азиатские индексы - 14-09-20

ТОКИО, 14 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 14 сентября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.65% и составил 23559.30 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.88% и составил 1651.10 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.57% и составил 3278.81 пункта, а HANG SENG вырос на 0.56% и составил 24640.28 пункта.