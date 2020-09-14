Запланированную на октябрь сессию ПАСЕ отменили
Очная сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) состоится не раньше января 2021 года. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам вице-спикер ПАСЕ, заместитель председателя Госдумы Петр Толстой.
"Запланированная на октябрь сессия была отменена, очередная сессия ПАСЕ в привычном, очном формате если и состоится, то не раньше января", - сказал Толстой журналистам по итогам прошедшего в понедельник заседания Бюро ассамблеи.
Он напомнил, что в январе должны пройти выборы генерального секретаря ПАСЕ, судей ЕСПЧ и других должностных лиц Совета Европы.
"Если же не все делегации смогут приехать на предстоящую сессию в связи с существующими эпидемиологическими ограничениями – кто-то будет находиться в зале, а кто-то принимать участие по видеосвязи – это нарушит принцип равных прав в ассамблее. Считаю несправедливым проведение подобных гибридных заседаний по отношению к тем, кто не сможет присутствовать лично", - подчеркнул Толстой.
Кроме того, по словам Толстого, в ходе заседания Бюро принято решение о поведении расширенного заседания Постоянной комиссии ПАСЕ 12-13 и 22-23 октября в формате видеоконференции с участием не только ее членов, но и представителей всех национальных делегаций.
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