Тигран Мансурян во время эпидемии написал два новых произведения

Известный композитор, народный артист Армении Тигран Мансурян во время эпидемии написал два произведения, которые он в скором времени надеется представить любителям музыки.

Как передает Арменпресс, об этом маэстро заявил на пресс-конференции 14 сентября.

“После марта я написал два новых произведения. Одна молодая альтистка, проживающая в Германии, попросила меня написать небольшое произведение, которое будет иметь непосредственное отношение к той реальности, в которой мы живем. К реальности, в которой творческие люди лишены концертной жизни. Альтистка сотрудничает не только со мной, но и с другими композиторами. Эти произведения будет записывать одна из немецких компаний”, - рассказал Мансурян.

Он подчеркнул, что охотно согласился участвовать в этом проекте, написав произведение “Голос тишины”.

Автор также написал серию “Четыре айрена”. “Есть айрены любви, айрены странствий, айрены природы. Эта серия посвящена отношениям - Любовь и Луна. Она уже завершена. Надеюсь, скоро начнется жить концертная жизнь и будет повод озвучить новые произведения”, - подытожил Тигран Мансурян.