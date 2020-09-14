Время в Ереване: 11:07:36,   14 Сентябрь

Тигран Мансурян во время эпидемии написал два новых произведения

Тигран Мансурян во время эпидемии написал два новых произведения

Известный композитор, народный артист Армении Тигран Мансурян во время эпидемии написал два произведения, которые он в скором времени надеется представить любителям музыки.

Как передает Арменпресс, об этом маэстро заявил на пресс-конференции 14 сентября.

“После марта я написал два новых произведения. Одна молодая альтистка, проживающая в Германии, попросила меня написать небольшое произведение, которое будет иметь непосредственное отношение к той реальности, в которой мы живем. К реальности, в которой творческие люди лишены концертной жизни. Альтистка сотрудничает не только со мной, но и с другими композиторами. Эти произведения будет записывать одна из немецких компаний”, - рассказал Мансурян.

Он подчеркнул, что охотно согласился участвовать в этом проекте, написав произведение “Голос тишины”.

Автор также написал серию “Четыре айрена”. “Есть айрены любви, айрены странствий, айрены природы. Эта серия посвящена отношениям - Любовь и Луна. Она уже завершена. Надеюсь, скоро начнется жить концертная жизнь и будет повод озвучить новые произведения”, - подытожил Тигран Мансурян.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации