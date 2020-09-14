Правящая фракция не придерживается мнения, что все представители власти работают безупречно и не нужно прислушиваться к критике, но в то же время и не думает, что есть вопросы, которые делают невозможным дальнейшую деятельность министра образования, науки, культуры и спорта Араика Арутюняна, по крайней мере, на данный момент. Как сообщает Арменпресс, такое мнение выразила руководитель фракции "Мой шаг" Лилит Макунц в беседе с журналистами в Национальном Собрании.

Журналисты заметили, что фракция “Просвещенная Армения” намерена предложить премьер-министру вопрос об отставке министра образования, науки, культуры и спорта Араика Арутюняна, и спросили Макунц, видят ли во фракции необходимость обсудить вопрос о том, как работает министр.

“Мы не придерживаемся мнения, что все мы работаем идеально и нам не нужно пересматривать наши подходы, вносить определенные исправления в нашу работу или прислушиваться к критике. Я говорю в первую очередь и о себе. Я считаю, что такой негативный подход нам точно не подходит. Естественно, мы не думаем, что есть какие-то проблемы, которые делают невозможным дальнейшую деятельность Араика Арутюняна в его должности, по крайней мере, на данный момент”, - сказала глава фракции.

По словам Макунц, в ближайшее время у них будет возможность провести с министром обсуждение и представить ему свои наблюдения.