Бесплатное тестирование на коронавирус начали проводить в Гурии

После Аджарии и Кутаиси бесплатное тестирование населения начали проводить и в Гурии. В "Парке музыкантов" в курортном поселке Шекветили Озургетского муниципалитета установлена специальная палатка, где можно сделать ПЦР-тест. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Первый канал.

На месте работают сотрудники центра по контролю заболеваний Гурии.

"Мы находимся в Шекветили, в "Парке музыкантов", и совершенно бесплатно тестируем население на коронавирус. Мы начали тестирование в 17:00, а закончится оно в 20:00", - сказал руководитель отделения Арчил Мжавия.

С начала сентября Гурия перестала быть "зеленой зоной" после семи месяцев пандемии - в регионе уже появились первые инфицированные. Первой инфицированной в регионе стала 21-летняя жительница Чохатаури, которая отдыхала в Батуми и привезла вирус оттуда.