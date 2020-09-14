Пятьдесят концертов, фестивалей, записей: Симфонический обещает насыщенный концертный сезон

Государственный симфонический оркестр Армении в свой 15-ый юбилейный сезон выступит с 50 концертными программами, организует фестиваль “Армения”, Международный фестиваль Хачатуряна и Фестиваль армянского композиторского искусства. Оркестр воплотит в жизнь два спецпроекта, две записи. Симфонический оркестр также отправится на гастроли с исполненями произведений армянских и зарубежных композиторов.

Как передает Арменпресс, концертный сезон начинается 15 сентября в Спортивно-концертном комплексе им. К. Демирчяна.

Об этом на пресс-конференции 14 сентября заявил художественный руководитель и главный дирижер оркестра Сергей Смбатян, подчеркнув, что на концерте будут исполнены три отрывка из балета Тиграна Мансуряна “Снежная королева” и Симфония № 9 Антонина Дворжака.

“Снежная королева маэстро нам очень ценна. Это одно из любимых произведений нашего оркестра. Для нас символично открытие концертного сезона именно этим произведением, без маэстро отныне мы не представляем нашу жизнь, а симфония № 9 Дворжака, наверное, одно из самых известных симфонических произведений, содержание и идеологический смысл которых вдохновляет нас”, - сказал Смбатян.

Тигран Мансурян напомнил, что прошлый год был для него юбилейным, и Симфонический оркестр всегда был рядом с ним во время всех мероприятий. Мы приятно путешествовали от Арцаха до Гюмри. В Степанакерте под открытым небом состоялся прекрасный концерт. Это был праздничный день и для зрителей, и для музыкантов. Концерт в Черной крепости в Гюмри также был очень впечатляющим”, - подчеркнул композитор и добавил, что в результате работы с симфоническим оркестром вскоре в Лондоне будет выпущена аудиозапись его киномузыки в новой аранжировке.

Руководитель Спортивно-концертного комплекса Карен Казарян отметил, что отныне комплекс будет площадкой и для классической музыки.

“Когда я вступил на эту должность, первое требование заключалось в том, чтобы симфонический оркестр нашел бы место в этом комплексе, я захотел, чтобы комплекс стал домом для симфонического оркестра. В плане акустики наша сцена прекрасна для симфонической музыки”, - подчеркнул он.

Касаясь совместной записи Мансуряна с оркестром, которая будет выпущена в Лондоне, он сообщил, что на основе этой записи будет снят фильм-концерт, посвященный Мансуряну.