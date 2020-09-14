Конкурс на 12-метровые автобусы не состоялся, в ближайшее время будет объявлен новый

В рамках программы по улучшению городского транспорта Еревана был объявлен конкурс на 12-метровые автобусы, который не состоялся из-за несоответствия предложений конкурсным условиям. В ближайшее время будет объявлен новый тендер.

Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал мэр Еревана Айк Марутян.

“Мы уже начали процесс реформирования городского транспорта. Совместно с правительством и Европейским банком развития тендер был рассчитан на 100 автобусов длиной в 12 метров. Были два участника, но оба не соответствовали условиям конкурса, поэтому тендер не состоялся. Сейчас мы работаем над новыми тендерами”, - отметил Марутян.

По его словам, по подсчетам специалистов в Ереване должно быть 850 - 950 автобусов, включая и запасные.

Мэр подчеркнул, что этот процесс зависит не только от мэрии, в нем очень серьезное участие должно принять и правительство.

Пресс-секретарь Марутяна Акоп Карапетян в беседе с Арменпресс отметил, что состоялся конкурс на 100 мини автобусов, есть победитель.

“Автобусы будут доставлены в Армению на средства общины. В ближайшие 2 - 3 месяца ждем поставок. Планируется также конкурс на 8 - 9-метровые автобусы, они также будут приобретены на средства общины”,- сказал Карапетян.

Лилит Демурян