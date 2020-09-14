МАГАТЭ направило в Бейрут миссию для исследования радиационной угрозы после взрыва в порту

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыла в Ливан для оказания содействия местным властям по исследованию потенциальной радиационной угрозы от взрыва в порту Бейрута. Об этом сообщил в понедельник генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на заседании Совета управляющих агентства.

Гросси отметил, что МАГАТЭ тесно сотрудничает с ливанскими властями для оценки ущерба сфере здравоохранения и инфраструктуре Бейрута после взрыва в порту, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Миссия МАГАТЭ по оказанию помощи с привлечением групп Сети реагирования и оказания помощи (РАНЕТ) из государств - участников прибыла в Ливан в субботу и сегодня приступит к работе по оказанию содействия в проведении радиационных исследований, взятии проб и анализов, а также по консультированию о потенциальных угрозах радиации", - отметил гендиректор МАГАТЭ.

Сеть реагирования и оказания помощи РАНЕТ оказывает содействие государствам - участникам МАГАТЭ в радиационном обследовании, определении уровней радиоактивного загрязнения, проведении радиологического скрининга и выявлении радионуклидов.