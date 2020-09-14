Новая станция метро будет построена на государственные средства и обойдется в $ 35 млн: Марутян

Новая станция метро Еревана будет построена на государственные средства. Как передает «Арменпресс», об этом журналистам сказал мэр Еревана Айк Марутян.

“Для строительства новой станции метро мы попытались привлечь частного инвестора, чтобы эта забота не легла бы на государство. Условия, которые нам предлагали разные компании, не устраивали ни город, ни правительство. Мы вместе с правительством пришли к выводу, что именно государство построит эту станцию, то есть будет построено на государственные средства”, - отметил Марутян.

По его словам, будет объявлен конкурс на проект, после чего конкурс на строительные работы.

Мэр подчеркнул, что были произведены расчеты, и строительство новой станции обойдется в 35 млн долларов США. Марутян сообщил, что правительство заверило, что для строительства новой станции метро оно сможет выделить эту сумму.

Лилит Демурян