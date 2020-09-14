Эксперт предсказал нехватку вакцин от COVID-19 в мире до конца 2024 года

Глава одной из крупнейших в мире компаний-производителей вакцин Института сыворотки Индии Адар Пунавалла считает, что нехватка вакцин против COVID-19 будет сохраняться в мире по меньшей мере до конца 2024 года.

"Пройдет от четырех до пяти лет, прежде чем все на этой планете получат вакцину", - заявил Пунавалла в интервью газете Financial Times.

Он добавил, что в общей сложности для вакцинации всех людей понадобятся 15 миллиардов доз вакцины.

"Я знаю, что мир хочет относиться к этому (производству вакцин - ред.) с оптимизмом… но я не слышал, чтобы кто-нибудь подходил даже близко к этому уровню прямо сейчас", - заявил эксперт, добавив, что на данный момент обязательства компаний-производителей вакцин намного превышают их возможности,сообщает Арменпресссо ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает издание, в разработке вакцины от COVID-19 Институт сыворотки Индии сотрудничает с пятью международными фармацевтическими компаниями, в том числе с AstraZeneca и Novavax. Компания намерена произвести один миллиард доз вакцины, половина из которых предназначена для жителей Индии. Газета пишет, что Институт сыворотки Индии является крупнейшим в мире производителем вакцин по объему производства, ежегодно компания производит 1,5 миллиарда доз вакцин для использования в более чем 170 странах.