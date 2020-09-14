Бадасян с послом США обсудил процесс реформ в антикоррупционной и полицейской сферах

Министр юстиции Рустам Бадасян принял делегацию во главе с чрезвычайным и полномочным послом США в Армении Лин Трейси. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства юстиции Армении.

Министр обсудил с послом ряд вопросов, касающихся борьбы с коррупцией и реформ полиции, в этом контексте он коснулся результатов сотрудничества с правительством США и дальнейших возможностей сотрудничества.

В частности, Рустам Бадасян говорил о создании новой патрульной службы, процессах набора кандидатов, о создании в Генпрокуратуре специального подразделения с целью конфискации имущества незаконного происхождения, о работах, проводимых в направлении Антикоррупционного комитета и Антикоррупционного суда с целью борьбы с коррупцией, а также о положительных результатах сотрудничества с США.

Министр Бадасян выразил благодарность послу за последовательное содействие в проведении реформ в перечисленных сферах и подчеркнул, что текущие результаты говорят о качестве отношений между правительствами двух стран.

Посол Лин Трейси выразила благодарность министру за встречу в преддверии заседания Армяно-американского стратегического диалога и за реализацию повестки амбициозных реформ Армении, в частности, за формирование новых антикоррупционных учреждений и реформы полиции, а также за обсуждение возможностей продолжительного содействия Соединенных Штатов.