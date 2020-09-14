Прядь волос Авраама Линкольна продали на аукционе в США за $81 тыс.

Прядь волос 16-го президента США Авраама Линкольна (1809-1865) продана на аукционе в США за $81 тыс. Об этом сообщило в воскресенье агентство Associated Press со ссылкой на данные бостонского аукционного дома RR Auction.

Авраам Линкольн был смертельно ранен выстрелом в голову 14 апреля 1865 года во время спектакля в вашингтонском Театре Форда, на следующее утро он умер. Убийство совершил актер Джон Уилкс Бут. Пятисантиметровую прядь волос состриг с головы президента осматривавший его врач. Он завернул ее в телеграмму оборонного ведомства страны, в которой говорилось об убийстве главы государства, и написал на ней: "Волосы А. Линкольна", сообщает Арменпресссо ссылкой на Тасс.

На состоявшихся в минувшие выходные торгах цена лота, который включал волосы Линкольна, завернутые в запятнанную кровью телеграмму о его убийстве, должна была достичь, по оценкам экспертов, $75 тыс. Однако финальная стоимость превысила ожидания специалистов и составила $81 250. Имя покупателя не разглашается.

Спустя более 155 лет после смерти Линкольн остается в глазах соотечественников легендарной фигурой. Опросы показывают, что большинство американцев считают его и Джона Кеннеди величайшими президентами в истории США.