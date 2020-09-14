Куба открыла границы для туристов из-за рубежа

Куба открыла границы для иностранных туристов – пока туда прибывают гости из Канады, сообщает АТОР.

Куба объявила о готовности принимать иностранных туристов с 1 июля 2020 года, разрешив на первом этапе только чартерные рейсы на несколько островных курортов, где никогда не было случаев COVID-19. Это Кайо-Коко, Кайо-Гильермо и Кайо-Санта-Мария, куда в минувшем зимнем сезоне летали и российские чартеры,сообщает Арменпресссо ссылкой на РИА Новости.

Первыми на Кубу вернулись канадские туристы – с 5 сентября они летают в Кайо-Коко. Никто из путешественников COVID-19 не заболел.

Для въезда в страну не требуется отрицательный тест на коронавирус, сделанный до вылета. Всех туристов в аэропорту ждет термометрия и бесплатный ПЦР-анализ. Обязательно нужна медстраховка, которая покрывает расходы на лечение COVID-19.

Кубе удается контролировать число заболевших: в стране зарегистрировано порядка 4300 случаев, 100 человек умерло. Островное государство создало и свою собственную вакцину против коронавируса, тестирование которой уже ведется. По сообщениям местных СМИ, массовая вакцинация населения может начаться уже в феврале 2021 года.

Кроме того, Куба готовится расширить географию приема международных рейсов.