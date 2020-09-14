Более 250 москвичей сделали прививку от коронавируса
Более 250 москвичей сделали прививку от COVID-19 за 5 дней исследования, подавляющее большинство после прививки чувствует себя отлично, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в понедельник.
"За 5 дней исследования вакцины от коронавирусной инфекции прививки на базе первых 7 открывшихся центров сделали более 250 москвичей. Врачи тщательно следят за состоянием здоровья прошедших вакцинацию. Абсолютное большинство чувствует себя отлично – 75% участников исследования сегодня не наблюдают никаких симптомов или недомоганий", – говорится в сообщении.
Отмечается, что у остальных наблюдаются слабовыраженные симптомы – незначительное повышение температуры тела,сообщает Арменпресссо ссылкой на РИА Новости.
Уточняется, что сейчас исследование вакцины проводится на базе семи центров, на этой неделе их количество будет увеличено до 20.
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