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Более 250 москвичей сделали прививку от коронавируса

Более 250 москвичей сделали прививку от коронавируса

Более 250 москвичей сделали прививку от COVID-19 за 5 дней исследования, подавляющее большинство после прививки чувствует себя отлично, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в понедельник.

"За 5 дней исследования вакцины от коронавирусной инфекции прививки на базе первых 7 открывшихся центров сделали более 250 москвичей. Врачи тщательно следят за состоянием здоровья прошедших вакцинацию. Абсолютное большинство чувствует себя отлично – 75% участников исследования сегодня не наблюдают никаких симптомов или недомоганий", – говорится в сообщении.

Отмечается, что у остальных наблюдаются слабовыраженные симптомы – незначительное повышение температуры тела,сообщает Арменпресссо ссылкой на РИА Новости.

Уточняется, что сейчас исследование вакцины проводится на базе семи центров, на этой неделе их количество будет увеличено до 20.

 


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