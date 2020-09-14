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На Голанских высотах прогремел взрыв

На Голанских высотах прогремел взрыв

Мощный взрыв прогремел на Голанских высотах в районе сирийско-израильской границы, сообщает ливанское национальное агентство NNA.

"Жители некоторых поселений округа Марджаюн (южный Ливан) услышали звук сильного взрыва. Со стороны оккупированных Голанских высот поднимается дым", - пишет агентство.

Район Голанских высот является местом пересечения границ Израиля, Сирии и Ливана. Данный район считается территорией повышенной напряженности,сообщает Арменпресссо ссылкой на РИА Новости.


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