На Голанских высотах прогремел взрыв
13:50, 14 Сентябрь, 2020
Мощный взрыв прогремел на Голанских высотах в районе сирийско-израильской границы, сообщает ливанское национальное агентство NNA.
"Жители некоторых поселений округа Марджаюн (южный Ливан) услышали звук сильного взрыва. Со стороны оккупированных Голанских высот поднимается дым", - пишет агентство.
Район Голанских высот является местом пересечения границ Израиля, Сирии и Ливана. Данный район считается территорией повышенной напряженности,сообщает Арменпресссо ссылкой на РИА Новости.
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