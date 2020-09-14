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Новый антирекорд - число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 165

Новый антирекорд - число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 165

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 165.

По данным официального сайта StopCov, общее количество зараженных в стране оставляет 2 392.

О количестве вылеченных за прошедшие сутки пока не сообщается. С начала пондемии же в стране вылечились 1 369 человек. Скончались 19.

В карантине в настоящее время находятся 5 882 человека, в стационарах под наблюдением врачей - 390,сообщает Арменпресссо ссылкой на Sputnik.

41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.


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