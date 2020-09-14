Плановые отключения подачи газа в Гюмри и в селе Гегамаван Гегаркуникской области

ЗАО “Газпром Армения” сообщает, что с целью проведения плановых работ 15-го сентября с 11:00 до 16:00 будет прекращено газоснабжение потребителей квартала Аэропорт города Гюмри Ширакской области, улиц Камо, Саркисяна и прилегающих территорий, с 10:00 до 18:00 села Гегамаван Гегаркуникской области.

“Потребителей газа просим отнестись с терпением, проявить понимание и соблюдать правила безопасности.

Для дополнительной информации о прекращении газоснабжения и восстановлении подачи газа звоните по номеру 1-04”, - говорится в сообщении, распространенном компанией “Газпром Армения”.