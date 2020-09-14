На Черноморском флоте впервые сформировали женский экипаж

Эксперимент по формированию женского экипажа патрульного катера проведен на Черноморском флоте РФ, данная инициатива признана успешной, заявил в понедельник начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан второго ранга Алексей Рулев.

"На Черноморском флоте успешно завершен эксперимент по созданию женского экипажа на патрульном катере. За время эксперимента военнослужащие-женщины прошли курсы интенсивной общевойсковой подготовки, обучились специальностям командира катера, моториста-электрика и рулевого-сигнальщика", - сказал он.

На начальном этапе проекта экспериментальный экипаж прошёл специальные курсы в Объединённом учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге,сообщает Арменпресссо ссылкой на РИА Новости.

"На выходе в море они самостоятельно исполняли все обязанности по занимаемым должностям, проводили техническое обслуживание силовой установки, навигационного оборудования, частей и механизмов патрульного катера. В ходе учений экипаж провел тренировки по противодиверсионной обороне, а также по борьбе за живучесть корабля", - рассказал Рулев.

На финальной стадии учений экипаж в полном составе успешно выполнил упражнения боевой подготовки по практическому гранатометанию и стрельбе из штатного оружия.