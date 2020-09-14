Тигран Авинян с 14 по 30 сентября будет в отпуске

Вице-премьер Армении Тигран Авинян с 14 по 30 сентября будет находиться в отпуске. Как передает «Арменпресс», решение премьер-министра о предоставлении Тиграну Авиняну отпуска было опубликовано на сайте правительства Армении e-gov.am

“Руководствуясь ч. 1 и 4 ст. 18 Закона Республики Армения “О структуре и деятельности правительства, предоставить вице-премьеру Республики Армения Тиграну Авиняну неиспользованную часть ежегодного отпуска 2018 - 2019 годов и часть ежегодного отпуска 2019 - 2020 годов - с 14 по 30 сентября 2020 года включительно”, - говорится в решении.

Вице-премьерТигран Авинян был комендантом чрезвычайного положения, объявленного 16 марта и продленного до 11 сентября. Правительство Армении приняло решение не продлевать чрезвычайное положение. В стране введен карантин на четыре месяца - до 11 января 2021 года включительно.