Власти Арцаха собираются увеличить средства, выделяемые сфере здравоохранения

14 сентября президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял делегацию, возглавляемую министром здравоохранения Армении Арсеном Торосяном. Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

Приветствуя гостей, глава государства отметил, что для получения бесплатных и качественных медицинских услуг власти Арцаха собираются увеличить средства, выделяемые на сферу здравоохранения. В этом контексте президент отметил важность укрепления сотрудничества с Министерством здравоохранения и медицинскими центрами Армении в плане привлечения высококвалифицированных специалистов и организации курсов переподготовки с местным персоналом. Президент республики выразил признательность Министерству здравоохранения Армении за подаренные 7 машин скорой помощи и 3 реанимобиля, отметив, что это бесценный подарок для системы здравоохранения Арцаха, он поможет решить многие жизненно важные проблемы.

Министр здравоохранения Армении в свою очередь поблагодарил президента за теплый прием, подчеркнув, что те реформы, которые направлены на совершенствование системы здравоохранения Арцаха и обеспечение доступности для народа, однозначно приветствуются. Для содействие им власти Армении и впредь будут предпринимать все действенные шаги. По словам А. Торосяна, согласно достигнутой с президентом договоренности, в Арцахе в ближайшее время откроется филиал Национального института здравоохранения МЗ Армении, где при участии ведущих специалистов на месте периодически будут проводиться курсы переподготовки и специализации медперсонала.

После встречи у президента на площади Возрождения Степанакерта состоялась торжественная церемония вручения машин скорой помощи.