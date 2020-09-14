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Власти Арцаха собираются увеличить средства, выделяемые сфере здравоохранения

Власти Арцаха собираются увеличить средства, выделяемые сфере здравоохранения

14 сентября президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял делегацию, возглавляемую министром здравоохранения Армении Арсеном Торосяном. Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

Приветствуя гостей, глава государства отметил, что для получения бесплатных и качественных медицинских услуг власти Арцаха собираются увеличить средства, выделяемые на сферу здравоохранения. В этом контексте президент отметил важность укрепления сотрудничества с Министерством здравоохранения и медицинскими центрами Армении в плане привлечения высококвалифицированных специалистов и организации курсов переподготовки с местным персоналом. Президент республики выразил признательность Министерству здравоохранения Армении за подаренные 7 машин скорой помощи и 3 реанимобиля, отметив, что это бесценный подарок для системы здравоохранения Арцаха, он поможет решить многие жизненно важные проблемы.

Министр здравоохранения Армении в свою очередь поблагодарил президента за теплый прием, подчеркнув, что те реформы, которые направлены на совершенствование системы здравоохранения Арцаха и обеспечение доступности для народа, однозначно приветствуются. Для содействие им власти Армении и впредь будут предпринимать все действенные шаги. По словам А. Торосяна, согласно достигнутой с президентом договоренности, в Арцахе в ближайшее время откроется филиал Национального института здравоохранения МЗ Армении, где при участии ведущих специалистов на месте периодически будут проводиться курсы переподготовки и специализации медперсонала.

После встречи у президента на площади Возрождения Степанакерта состоялась торжественная церемония вручения машин скорой помощи.


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