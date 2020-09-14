БДИПЧ ОБСЕ обсудила с Арманом Татояном процесс назначения судей КС

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по своей инициативе связалось с омбудсменом Армении для обсуждения текущего процесса судебного назначения судей Конституционного суда. Достигнуто согласие о детальном прослеживании за процессом. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба офиса Защитника прав человека Армении.

“Защитник прав человека и БДИПЧ ОБСЕ провели ряд обсуждений о независимой оценке процесса назначения судей Конституционного суда Армении, и о том, как оба учреждения могут совместно работать в вопросе отслеживания процесса. В ходе обсуждений было отмечено, что БДИПЧ окажет экспертное содействие в оценке и подготовит правовой анализ законодательства, регулирующего назначение судей, обязательств и передового опыта, касающихся международных стандартов.

Цель оценки - провести независимое и беспристрастное исследование процесса с точки зрения формирования общественного доверия к независимости судебной власти. Будет уделено внимание правовым актам и процедурам, регулирующим вопросы назначения судей, применению этих процедур и прозрачности процесса.

Оба учреждения совместно отметили, что важным компонентом любого процесса назначения судей является прозрачность, она должна быть обеспечена в парламенте, все этапы процесса должны быть максимально прозрачными. Общественное доверие к судебной власти может укрепиться посредством прозрачных процессов”, - говорится в сообщении офиса Защитника прав человека.