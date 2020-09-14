Власти города Новый Орлеан (штат Луизиана) с населением около 390 тысяч человек предписали эвакуироваться жителям некоторых районов в связи с приближением тропического шторма "Салли", который ранее сформировался в Атлантическом океане. Об этом сообщил в понедельник портал Axios.

По его данным, указы об эвакуации также были изданы в ряде других городов на юго-востоке Луизианы, в том числе в Морган-Сити, где проживают порядка 15 тысяч человек,сообщает Арменпресссо ссылкой на Тасс.

Ожидается, что в понедельник "Салли" усилится до урагана. Скорость ветра в пределах атмосферного явления составляет сейчас около 26,3 м/с и продолжает расти. Ураган движется на северо-запад со скоростью 3,6 м/с.

В субботу губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс ввел режим чрезвычайной ситуации в связи с приближающимся к побережью штата тропическим штормом.

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с начала июня до конца ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает имя, если скорость ветра в его пределах достигает порядка 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.