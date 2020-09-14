Трамп считает, что Обама получил Нобелевскую премию ни за что
Президент США Дональд Трамп считает, что предшественник демократ Барак Обама получил Нобелевскую премию мира незаслуженно.
"Помните, наш великий президент, да? Барак Хусейн Обама - он получил ее (премию - ред.) сразу (после вступления в должность). Его спросили: "Почему вы ее получили?". И он не смог этого объяснить, помните?… А потом (Джо) Байден сказал: "А мне?". А они ответили: "Кто это такой, черт возьми, и что он сделал?". Обама получил ее ни за что", - сказал Трамп, выступая на митинге в Неваде,сообщает Арменпресссо ссылкой на РИА Новости.
При этом Трамп напомнил, что его на днях дважды выдвинули на эту премию за усилия по урегулирования арабо-израильского и сербско-косовского конфликтов. "Но фейковые СМИ об этом не сообщили", - сказал президент.
Обама получил премию с формулировкой "за усилия по укреплению международной дипломатии".
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