В Арцахе подтверждено 2 случая COVID-19

По состоянию на 14 сентября в Арцахе подтверждено 2 новых случая COVID-19.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство здравоохранения Республики Арцах.

Зараженные - жители Степанакерта и Норшена, которые были изолированы и не представляют опасности распространения инфекции. Выздоровел 1 больной.

По сей день COVID-19 был подтвержден у 337 человек, 296 из которых уже преодолели болезнь. Фактическое лечение получают 39 пациентов, в изоляции находится 81 человек.

В целях тестирования был проведен забор 64 проб. Всего проведено 12 935 тестов.

Зафиксировано два случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, наступившей не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни.

Срок чрезвычайного положения, объявленного в Республике Арцах 12 апреля 2020 года и продленного до 12 сентября, продлен еще на 30 дней, с 22:00 12 сентября до 22:00 12 октября включительно.

Лилит Демурян