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Новым председателем правящей партии Японии избран Ёсихидэ Суга

Новым председателем правящей партии Японии избран Ёсихидэ Суга

Действующий генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга был избран новым председателем правящей в стране Либерально-демократической партии, сменив на этом посту премьер-министра Синдзо Абэ, который в конце августа объявил о намерении уйти в отставку. Партийный съезд прошел в понедельник в Токио,сообщает Арменпресссо ссылкой на Тасс.

Кандидатуру Суги поддержало абсолютное большинство депутатов, принявших участие в голосовании. Теперь ожидается, что 16 сентября он будет утвержден в должности нового премьер-министра на заседании обеих палат парламента.

 


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