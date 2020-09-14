В Японии начались выборы лидера правящей партии, который станет новым премьером

Голосование на выборах председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) началось в понедельник в Японии. Новый глава структуры через два дня должен будет стать новым премьер-министром Японии, после того как его кандидатуру 16 сентября утвердит парламент.

Голосование проходит в штаб-квартире ЛДП в Токио, прямая трансляция ведется на официальном сайте партии, а также в эфире японского общественного телевидения. Безусловным фаворитом считается действующий генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга,сообщает Арменпресссо ссылкой на Тасс.

Ожидается, что более 70% голосов получит именно Суга, который уже пообещал продолжить курс премьер-министра Синдзо Абэ. В то же время, согласно партийному уставу, следующий глава ЛДП будет занимать этот пост до конца сентября 2021 года, когда истечет срок подавшего в отставку Абэ. После этого пройдут новые выборы председателя - уже на стандартный трехлетний срок.

Синдзо Абэ 28 августа заявил, что хочет уйти в отставку из-за ухудшения состояния здоровья. У него обострился язвенный колит, из-за которого ему также пришлось покинуть пост премьера в 2007 году. При этом Абэ сообщил правящей коалиции в составе ЛДП и партии "Комэйто", что не собирается назначать временно исполняющего обязанности премьера, а планирует находиться на посту, пока не будет выбран кандидат ему на замену.