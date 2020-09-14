Между Арменией и Египтом крепкие дружественные и очень деловые отношения: Зограб Мнацаканян

У Армении с Египтом многовековые отношения, идущие из глубины веков. В разные периоды истории, также и сегодня, армяне были и продолжают быть неотъемлемой частью Египта и его цивилизации, и цивилизации Ближнего Востока. Как передает «Арменпресс», об этом в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Египта сказал министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян, который находится с официальным визитом в Египте.

“Это мой первый визит на посту министра иностранных дел Армении на Ближний Восток и в Северную Африку, и я рад, что он начинается с Египта, который первым из арабских стран признал независимость Армении и в 1992 году принял первую дипломатическую миссию Армении на Ближнем Востоке. Отношения между нашими странами не могут быть оценены исключительно с точки зрения этих 28 лет. У нас с Египтом и с арабским миром многовековые отношения, это отношения доверия и дружбы между нашими народами. В разные периоды истории и сегодня армяне также были и продолжают быть неотъемлемой частью Египта и его цивилизации, и Ближнего Востока. На тяжелом этапе нашей истории, когда под угрозой оказалось само существование армянского народа, Египет вместе с другими арабскими странами принял тысячи армян, спасшихся от ужасов геноцида в Османской империи”, - сказал министр.

Зограб Мнацаканян подчеркнул, что армяне внесли весомый вклад в формирование и развитие государственных институтов Египта. Моим соотечественникам предоставлены все возможности для сохранения своей национальной идентичности, языка и традиций. Они гордые граждане Египта, которым предоставлены все возможности для сохранения и проявления своей национальной идентичности. Несомненно, мы глубоко признательны правительству и народу Египта за эти усилия и за защиту нашего народа. Армянская община, насчитывающая около десяти тысяч представителей, несомненно, является мостом дружбы между нашими народами, имеющим глубокие корни”, - отметил министр.

По его словам, между Арменией и Египтом крепкие дружественные и очень деловые отношения, и этот визит является также хорошей возможностью для того, чтобы показать и оценить нынешнее состояние отношений. В то же время у нас та же заинтересованность в мире, в безопасности и в развитии. И мы знаем, что достигли наилучших результатов, работая вместе, и тесно сотрудничая друг с другом. У нас состоялось очень хорошее обсуждение нашей двусторонней повестки, есть хороший и интересный потенциал. У нас крепкий политический диалог с Египтом и крепкие торгово-экономические и культурные связи между нашими странами. Мы едины во мнении, что в сферах ИТ, электронного управления, фармацевтики, туризма и образования у нас есть интересный потенциал для дальнейшего расширения сотрудничества. Работы в этом направлении, несомненно, будут продолжены”, - подчеркнул Зограб Мнацаканян. По его словам, для этого есть соответствующие платформы, есть платформа политических консультаций, межправительственная комиссия, и, конечно, диалог между двумя руководителями. Мы ждем возможности принять президента Египта в Армении, и я лично жду в Армении своего хорошего друга, Самеха. Визит президента, который мы планируем и ожидаем тесной работы в этом направлении, является важной задуманной отправной точкой для обобщения всех этих важных вопросов двустороннего сотрудничества”, - сказал министр.

Он добавил, что в контексте двустороннего сотрудничества также ценится интерес Египта к тесному сотрудничеству с Евразийским экономическим союзом. Продолжаются переговоры о подписании соглашения о свободной торговле, и Армения заинтересована в успешном завершении процесса. Мнацаканян отметил, что Армения будет тесно сотрудничать с Египтом и с партнерами по ЕАЭС для достижения этой цели.

Мнацаканян сообщил, что он провел с главой МИД Египта достаточно обширное обсуждение по многим вопросам региональной и глобальной безопасности. “Мы обменялись мнениями вокруг последних развитий в наших регионах. И мы видим, что сегодня более чем когда-либо эти развития подчеркивают необходимость сохранения безопасности и мира в регионе. Как видим, серьезные вызовы, вызовов безопасности становится больше - от Восточного Средиземноморья до Ближнего Востока и Северной Африки. Мы становимся очевидцами тех же вызовов и на Южном Кавказе. Они взаимосвязаны и характеризуются теми же источниками дестабилизации.

Мы внимательно следим за развитиями в Восточном Средиземноморье, и выразили нашу солидарность Греции и Кипру в вопросе их неотъемлемых прав на осуществление экономической деятельности в исключительно их экономической зоне в соответствии с международным правом. И таким же образом хочу подчеркнуть нашу солидарность и поддержку Египту.

Любая попытка экспортировать нестабильность и напряженность в другие регионы в рамках распространения влияния предосудительна, будь то в Северной Африке или на Южном Кавказе. Транснациональные угрозы, включая и перемещение террористов в зоны конфликтов, весьма тревожны, предосудительны, и должны быть предприняты шаги по их адресации”, - сказал Зограб Мнацаканян.

Мнацаканян кратко представил главе МИД Египта сведения о недавней напряженности на государственной границе Армении, произошедшую вследствие азербайджанской агрессии. “Мы тверды в нашем подходе, что все конфликты бывают разные, но если есть одна определенная общность, то это то, что ни один конфликт не имеет военного разрешения. Важнейшими путями разрешения конфликтов являются исключительно мирный диалог, мирный процесс, вовлечение всех сторон и способность к достижению компромиссов. Для этого нам нужны миротворцы, способные очертить красную линию распространения войны. В этой связи Армения ценит твердую приверженность Египта делу мира и стабильности повсюду, в том числе и в Ливии. Мы приветствуем Ваши усилия и в этом направлении”, - заключил глава МИД Армении.