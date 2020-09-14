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Началось первое заседание пятой сессии Национального собрания седьмого созыва

Началось первое заседание пятой сессии Национального собрания седьмого созыва

Началось первое заседание пятой сессии Национального собрания Республики  Армения седьмого созыва. Как передает «Арменпресс», в повестку дня заседания 14 сентября включен ряд вопросов.

Парламент рассмотрит вопросы избрания судей Конституционного суда. Депутаты обсудят вопросы избрания кандидатов от общего собрания судей, от президента и от правительства, и проголосуют за них.

В повестке также вопрос избрания председателя постоянной комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам. Депутаты обсудят также пакет законопроектов О внесении изменений и дополнений в Закон Республики  Армения “Об экологическом контроле” и смежных законопроектах, эффективность мероприятий, осуществленных правительством Республики Армения и комендантом по предотвращению распространения COVID 19, смягчению или ликвидации последствий эпидемии, борьбы с этим вирусом, а также вопрос об установлении числа членов следственной комиссии, изучающей эффективность и правомерность ограничений прав и основных свобод человека в период чрезвычайного положения, проект закона О внесении дополнения в Земельный кодекс Республики Армения и ряд других законодательных инициатив.


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