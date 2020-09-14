Началось первое заседание пятой сессии Национального собрания седьмого созыва

Началось первое заседание пятой сессии Национального собрания Республики Армения седьмого созыва. Как передает «Арменпресс», в повестку дня заседания 14 сентября включен ряд вопросов.

Парламент рассмотрит вопросы избрания судей Конституционного суда. Депутаты обсудят вопросы избрания кандидатов от общего собрания судей, от президента и от правительства, и проголосуют за них.

В повестке также вопрос избрания председателя постоянной комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам. Депутаты обсудят также пакет законопроектов О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения “Об экологическом контроле” и смежных законопроектах, эффективность мероприятий, осуществленных правительством Республики Армения и комендантом по предотвращению распространения COVID 19, смягчению или ликвидации последствий эпидемии, борьбы с этим вирусом, а также вопрос об установлении числа членов следственной комиссии, изучающей эффективность и правомерность ограничений прав и основных свобод человека в период чрезвычайного положения, проект закона О внесении дополнения в Земельный кодекс Республики Армения и ряд других законодательных инициатив.