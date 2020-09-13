Спасатели потушили пожар в одном из жилых времянок  Гюмри

13-го сентября в 12:44 часов в Ширакское областное отделение Национального центра кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступил сигнал о том, что в одной из жилых времянок Гюмри возле д.22а по ул. Гандиляна вспыхнул огонь, необходима помощь спасателей.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям РА, на место выехали 2 боевых расчета Ширакского областного отделения пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

Выяснилось, что огонь вспыхнул в одной из жилых времянок по ул. Гандиляна.

Пожар был купирован в 13:08 часов, потушен в 13:30.