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Спасатели потушили пожар в одном из жилых времянок  Гюмри

Спасатели потушили пожар в одном из жилых времянок  Гюмри

13-го сентября   в 12:44 часов   в Ширакское  областное  отделение  Национального  центра   кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступил сигнал о том,  что в одной из жилых времянок  Гюмри возле д.22а по ул. Гандиляна вспыхнул огонь, необходима  помощь спасателей.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям РА, на место выехали 2  боевых расчета  Ширакского  областного  отделения пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА.

Выяснилось, что огонь вспыхнул в одной из жилых времянок  по ул. Гандиляна.

Пожар был купирован в 13:08 часов, потушен в 13:30.


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