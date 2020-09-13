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Спасатели оттянули автомобиль от крага оврага

Спасатели оттянули автомобиль от крага оврага

13-го сентября   в 12։27 часов   в Лорийское  областное  отделение  Национального  центра  кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступил сигнал о том, что  на ванадзорской ул.Мизами автомобиль съехал с  проезжей  части и повис над оврагом,   необходима  помощь спасателей.   

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям РА, на  место выехали 2  боевых расчета  пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА.

Выяснилось, что автомобиль  Nissan Pathfinder    (водитель Артем Дж.) съехал с  проезжей  части и повис над оврагом.

Спасатели оттянули автомобиль от крага оврага и вытащили на  проезжую часть.

 


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