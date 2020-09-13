13-го сентября в 12։27 часов в Лорийское областное отделение Национального центра кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступил сигнал о том, что на ванадзорской ул.Мизами автомобиль съехал с проезжей части и повис над оврагом, необходима помощь спасателей.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям РА, на место выехали 2 боевых расчета пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

Выяснилось, что автомобиль Nissan Pathfinder (водитель Артем Дж.) съехал с проезжей части и повис над оврагом.

Спасатели оттянули автомобиль от крага оврага и вытащили на проезжую часть.