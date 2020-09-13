В  селе Маяковском сгорела постройка

13-го сентября в 09:21 часов в Котайкское областное отделение Национального центра кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступил сигнал о том, что горит постройка на трассе Маяковское-Дзорахпюр, необходима помощь спасателей.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям РА, на место выехали 2 боевых расчета Котайкского областного отделения и 1 боевой расчет Ереванского управления пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

Выяснилось, что возгорелась постройка близ ООО «Зор» по адресу Маяковское, дом 2/14.

Пожар был купирован в 10:02 часов, потушен в 10:33.

Сгорели элементы постройки (70 кв/м) и вещи внутри.