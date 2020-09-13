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В  селе Маяковском сгорела постройка

В  селе Маяковском сгорела постройка

13-го сентября   в 09:21 часов   в Котайкское  областное  отделение  Национального  центра   кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступил сигнал о том,  что горит постройка на трассе Маяковское-Дзорахпюр, необходима  помощь спасателей.  

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям РА, на место выехали 2  боевых расчета  Котайкского  областного  отделения  и 1 боевой расчет Ереванского управления   пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА.

Выяснилось, что возгорелась постройка близ ООО «Зор» по адресу Маяковское, дом 2/14.

Пожар был купирован в 10:02 часов, потушен в 10:33.

Сгорели элементы постройки (70 кв/м) и  вещи внутри.


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