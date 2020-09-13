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В  праздник Воздвижения  Святого Креста  состоялась церемония рукоположения  в  сан священника

В  праздник Воздвижения  Святого Креста  состоялась церемония рукоположения  в  сан священника

13 сентября Армянская Апостольская Святая Церковь торжественно отметила последний из пяти календарных праздников - Праздник Воздвижения  Святого Креста   (Хачверац). По случаю праздника у открытого алтаря Св. Трдата  в Первопрестольном Святом Эчмиадзине была отслужена Святая Бессмертная литургия.

Как  передает Арменпресс,  об этом сообщает информационная система Первопрестола.

Литургию отслужил глава канцелярии Первопрестола епископ Аршак Хачатрян. С благословения Его Святейшества  Гарегина II, Верховного Патриарха и Католикоса всех армян,   во время Святой Литургии был проведен чин рукоположения в сан священника. Четыре диакона, служащие в различных структурах Первопрестольной, были рукоположены епископом Аршаком в священники.

В этот же день по благословению Католикоса Всех Армян в Арцахской епархии, в церкви Иоанна Крестителя в Гандзасарском монастыре, также состоялось рукоположение во священники.  Предстоятель Арцахской епархии  Его Преосвященство архиепископ  Паргев  Мартиросян  совершил чин рукоположения в сан священника, которого удостоились Мгер Ароян, переименованный в отца Мхитара,  диакон Грач  Айрапетян, переименованный в отца Хачатура. Новопосвященные проведут в Гандзасарском монастыре сорок дней в уединении и молитвах.


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