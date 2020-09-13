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Зограб Мнацаканян встретился с духовным лидером Коптской православной церкви

Зограб Мнацаканян встретился с духовным лидером Коптской православной церкви

13 сентября министр иностранных дел РА Зограб Мнацаканян, находящийся с официальным визитом в Египте, встретился с предстоятелем Коптской православной церкви, 118-м Папой Александрийским и  патриархом  Престола Святого Марка во всей Африке и на Ближнем Востоке Тавадросом II.  

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении  информации и  общественной  дипломатии Министерства иностранных дел  Республики Армения.     

«Коснувшись религиозно-общинного сотрудничества, министр  Мнацаканян отметил важность перманентного  укрепления многовековых связей между армянами и коптами, зиждущихся на традиционных ценностях и традиционной дружбе.

Министр иностранных дел и патриарх Коптской церкви обсудили ряд вопросов, связанных с проблемами религиозных меньшинств, особо подчеркнув необходимость  религиозной терпимости и мирного сосуществования.        

В этом контексте собеседники с болью отметили случаи нападений террористических экстремистских групп на религиозные группы, подчеркнув необходимость защиты религиозных групп, в том числе посредством гарантии их прав и сохранения богатого исторического наследия.

В этом контексте министр ИД РА отметил: «Армения работает через различные международные платформы, чтобы защищать права уязвимых национальных и религиозных меньшинств, обеспечивать разнообразие религий, чтобы усилить и консолидировать их потенциал».

 Министр высоко оценил заботливое отношение египетских властей к армянской общине, внесшей исключительный вклад в становление и развитие египетского государства.

Тавадрос II отметил важность стабильного сотрудничества двух церквей-сестер —  Коптской Православной и Армянской Апостольской», - говорится в заявлении.

 

 


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