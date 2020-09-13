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Жара спадет на 4-6 градусов, 14-го сентября в отдельных районах возможен дождь, гроза

Жара спадет на 4-6 градусов, 14-го сентября в отдельных районах возможен дождь, гроза

На территории Армении  днем 13-го сентября и 15-17-го сентября ожидается погода без осадков, 14-го сентября в отдельных регионах ожидается кратковременный дождь с грозой, во время ожидается  усиление ветра до 15-20 м/с. Возможен град.

Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с.

16-17-го сентября В Лори, Тавуше, Сюнике и Арцахе температура снизится на 4-6 градусов.

 

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям РА,   в  Ереване  днем 13-го сентября и с 14-18 сентября ожидается погода без осадков.


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