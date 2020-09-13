Спасатели потушили пожар в  селе Сис

12-го сентября в 16:34 часов гражданин обратился Араратское областное отделение Национального центра кризисного управления Спасательной службы МЧС с сообщением о том, что в одном из домов на улице Саят Нова в селе Сис горит крыша, необходима помощь спасателей.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям РА, на место выехали 2 боевых расчета пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

Пожар был купирован в 17:08 часов, потушен в 17:52.

Сгорело: крыша гаража (около 6 кв/м), деревянная ограда (около 10 кв/м) и 59 кв/м травяного покрова во дворе.