Время в Ереване: 11:07:36,   13 Сентябрь

Спасатели потушили пожар в  селе Сис

Спасатели потушили пожар в  селе Сис

12-го сентября    в 16:34 часов  гражданин  обратился Араратское областное  отделение  Национального  центра   кризисного управления Спасательной службы МЧС с сообщением о том, что в одном из домов  на улице Саят Нова  в селе Сис горит крыша,    необходима  помощь спасателей.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям РА, на место выехали 2  боевых расчета  пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА.

Пожар был купирован в 17:08 часов, потушен в 17:52.

Сгорело: крыша гаража (около 6 кв/м), деревянная ограда (около 10 кв/м) и 59 кв/м травяного покрова во дворе.

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации