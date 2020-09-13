Министр иностранных дел РА Зограб Мнацаканян встретился с армянской общиной Египта

В рамках своего официального визита в Арабскую Республику Египет министр иностранных дел РА Зограб Мнацаканян 12 сентября встретился в посольстве Армении в Каире с видными представителями армянской общины Египта, предстоятелем Египетской епархии Армянской Апостольской церкви епископом Ашотом Мнацаканяном, предстоятелем Армянской католической церкви, епископом Григором Огостиносом Гусаном, членами общинных организаций.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении информации и общественной дипломатии Министерства иностранных дел Республики Армения.

«Выразив благодарность за теплый прием, министр Мнацаканян высоко оценил вклад армянской общины Египта в сохранение национальной самобытности и историко-культурного наследия.

«Армянский народ, имеющий могучую историю, глубокое чувство идентичности, тридцать лет назад восстановил один из важнейших инструментов защиты и развития своей коллективной идентичности - государственность. И чувство ответственности за государственность, свободу и независимость в наших общинах - один из лучших примеров поддержки государства», - сказал министр.

В ходе встречи министр Мнацаканян обменялся мнениями с представителями армянской общины Египта о приоритетах внешней политики РА, существующих вызовах и путях их решения.

В контексте перспектив развития сотрудничества между Арменией и Египтом министр Мнацаканян особо подчеркнул важную роль армянской общины Египта в наведении мостов между двумя дружественными государствами и народами», - говорится в сообщении.