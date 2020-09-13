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COVID-19: в Армении подтверждено 187 новых случаев, выздоровели 54 человека, умерли - 5 

COVID-19: в Армении подтверждено 187 новых случаев, выздоровели 54 человека, умерли - 5 

По состоянию на 11:00 часов  13 сентября в Армении подтверждено 45862 случая заболевания коронавирусом, из которых 41.659 -  вылечившиеся, а 916 случаев закончились смертельным исходом. В настоящее время фактическое лечение от коронавируса получают 3005 пациентов. Всего было проведено 238.312 тестов.

Как передает  Арменпресс, об этом сообщает сайт  Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА.

12 сентября было проведено 3681 тестирование: в итоге подтверждено 187 новых случаев заболевания коронавирусом.   54 человека здоровы.

5 человек умерли от коронавируса. Что касается смертей,  сообщается, что пациентам было 59 (мужчины), 81 (женщина), 53 (мужчина), 70 (мужчина) и 68 (женщина) лет. У всех были сопутствующие хронические заболевания.

Накануне был один случай смерти, когда у пациента диагностировали коронавирусную инфекцию, но он умер от другого заболевания. Всего таких случаев  282.


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