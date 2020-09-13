COVID-19: в Армении подтверждено 187 новых случаев, выздоровели 54 человека, умерли - 5 

По состоянию на 11:00 часов 13 сентября в Армении подтверждено 45862 случая заболевания коронавирусом, из которых 41.659 - вылечившиеся, а 916 случаев закончились смертельным исходом. В настоящее время фактическое лечение от коронавируса получают 3005 пациентов. Всего было проведено 238.312 тестов.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает сайт Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА.

12 сентября было проведено 3681 тестирование: в итоге подтверждено 187 новых случаев заболевания коронавирусом. 54 человека здоровы.

5 человек умерли от коронавируса. Что касается смертей, сообщается, что пациентам было 59 (мужчины), 81 (женщина), 53 (мужчина), 70 (мужчина) и 68 (женщина) лет. У всех были сопутствующие хронические заболевания.

Накануне был один случай смерти, когда у пациента диагностировали коронавирусную инфекцию, но он умер от другого заболевания. Всего таких случаев 282.