Армянская Апостольская Церковь отмечает праздник Воздвижения Святого Креста (Хачверац)

Армянская Апостольская Церковь 13 сентября отмечает Сурб Хач - Праздник Святого Креста, последний из пяти календарных праздников Армянской церкви. Это самый важный из праздников, посвященных Кресту, потому что он посвящен памяти возвращения Креста из плена, прославления. Армянская церковь отмечает Сурб Хач в воскресенье, 11-17 сентября.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта Араратской патриаршей епархии Армянской Апостольской церкви, Хачверац - последний из пяти основных праздников Армянской Апостольской церкви. Это самый важный из праздников, посвященных Кресту, потому что он посвящен памяти возвращения креста из плена, его прославления. Армянская церковь отмечает Хачверац в воскресенье, 11-17 сентября. Он празднуется в память о возвращении в Иерусалим из персидского плена и воздвижения на Голгофе. Отсюда праздник называется Хачверац.

После обретения Святого Креста царица Эгине по приказу императора Константина построила на Голгофе Храм Святого Воскресения, где установила крест Господень. Затем были построены храмы и часовни в Вифлееме и других местах. С тех пор был учрежден порядок празднования Праздника Креста.

Праздник Креста отмечается с большим торжеством, по установленному обряду. Вечером крест с реликвией Древа Жизни кладут на тарелку, украшенную базиликом и яркими цветами, и обрызгивают розовой водой. Затем крест идет процессией на церковный двор, отмечая таким образом четыре сттороны Божьева мира. В тот день радуются небеса, радуется земля, светит мать-Церковь, ибо она украсила свою голову четырехконечной короной, окропленной Кровью Сына Божьего. Божественный знак, искупительный и животворный Крест Вселенной.

Четыре элемента креста взаимодействуют в разных направлениях. Пьедестал под крестом разрушает ад, голова наверху открывает дверь в Рай, правая рука раздает благодать человечеству, а левая рука отторгает чуму.

В народной традиции Хачверац или Србхеч - счастливый праздник, символизирующий начало осени. Накануне праздника, в субботу, женщины готовят выпечку, разные блюда. Согласно фольклору, гусиный плов с овсом - это особое блюдо дня, без которого праздник не может быть полноценным.

Следующий день после праздника - день поминовения мертвых (Мерелоц). В этот день в церквах служится литургия, панихида, после чего посещаются могилы умерших.