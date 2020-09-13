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Осака стала победительницей US Open  

Осака стала победительницей US Open  

В этом году в женском одиночном разряде в Открытом первенстве  США - US Open чемпионкой стала  Наоми Осака.

Как  передает Арменпресс,  в финале турнира, проходящего в Нью-Йорке, сыграли Наоми Осака и Виктория Азаренко. В матче, который длился 1 час 54 минуты,  Осака  выиграла по результатам  трех сетов: 1:6, 6:3, 6:3.

Открытый чемпионат США завершится 13 сентября. Призовой фонд турнира составляет 53,4 миллиона долларов. Из-за эпидемии организаторы продумали специальную шкалу для участников турнира, из-за чего в этом году в турнире не участвует ряд звезд мирового тенниса.

 

 

Подготовила Варвара Айрапетян


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