Аронян – лидер CHAMPIONS SHOWDOWN CHESS 9LX

Лидер Армении по шахматам Левон Аронян лидирует в турнире Champions Showdown Chess 9LX .

Как передает Арменпресс, в онлайн-турнире уже состоялись 4-6 туры. В 4-м туре Аронян победил соперника из Ирана Алиреза Фируджу, в 5-м - Петра Свидлера, а в 6-м - Переса Домингеса.

Сейчас у Ароняна 4,5 очка и он лидирует в турнирной таблице. Карлсен, Накамура и Со набрали по 4 очка.

В турнире Champions Showdown Chess 9LX принимают участие Гарри Каспаров, чемпион мира Магнус Карлсен, Левон Аронян, Фабиано Каруана, Хикару Накамура, Максим Вашье-Лаграв, Уэсли Со и ряд других шахматистов. Призовой фонд турнира составляет 150 тысяч долларов США. Турнир завершится 19 сентября.

Подготовила Варвара Айрапетян