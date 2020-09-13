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Аронян – лидер CHAMPIONS SHOWDOWN CHESS 9LX

Аронян – лидер CHAMPIONS SHOWDOWN CHESS 9LX

Лидер Армении по шахматам Левон Аронян  лидирует  в турнире  Champions Showdown Chess 9LX .

Как  передает Арменпресс, в онлайн-турнире уже состоялись 4-6 туры. В 4-м туре Аронян победил соперника из Ирана Алиреза Фируджу, в 5-м - Петра Свидлера, а в 6-м - Переса Домингеса.

Сейчас у Ароняна 4,5 очка и он лидирует в турнирной таблице. Карлсен, Накамура и   Со набрали  по 4 очка.

В турнире Champions Showdown Chess 9LX принимают участие Гарри Каспаров, чемпион мира Магнус Карлсен, Левон Аронян, Фабиано Каруана, Хикару Накамура, Максим Вашье-Лаграв, Уэсли Со  и ряд других шахматистов. Призовой фонд турнира составляет 150 тысяч долларов США.  Турнир  завершится 19 сентября.

 

Подготовила Варвара Айрапетян

 


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