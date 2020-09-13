«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели
Государственное информационное агентство "Арменпресс" представляет самые важные и интересные события прошедшей недели.
COVID-19: в Армении подтверждено 172 новых случая, 171 человек выздоровел, 2 скончались
COVID-19: в Арцахе подтверждено 5 новых случаев коронавируса
В Армении устанавливается карантин на 4 месяца
Срок чрезвычайного положения в Арцахе продлен еще на 30 дней
Количество пациентов с COVOD-19 в тяжелом и крайне тяжелом состоянии снижается
Рекордное количество тестов за день: рост обусловлен тестированием учителей
С 15-го сентября на некоторых условиях начнут работу подведомственные мэрии детские сады
В аэропорту Еревана устанавливается 20 пунктов тестирования на COVID-19
Сняты ограничения на въезд в Арцах и выезд из Арцаха
ЕС и ВОЗ передали минздраву Армении тесты на COVID-19 и медоборудование
Пассажиры, выезжающие из Армении в Украину, не нуждаются в самоизоляции или сдаче ПЦР-тестов
Премьер Грузии заявил о начале второй волны коронавируса в стране
Грузия «вышла из зеленой зоны» с точки зрения заболеваемости Covid-19
Глава ВОЗ призвал мировое сообщество готовиться к новой пандемии
Вакцину от коронавируса "Спутник V" выпустили в гражданский оборот
В центре Гамалеи дали рекомендации по вакцинации от гриппа и COVID-19
Lancet обратился к создателям российской вакцины от коронавируса
НИИ Гамалеи направил Lancet разъяснения по статье о вакцине Sputnik V
Препарат из бычьих легких в пять раз снизил смертность от COVID-19
Названы болезни, несовместимые с прививкой от коронавируса
Решение ЕСПЧ по делу Гургена Маргаряна было обжаловано в Большой палате
Наследие Мазаловой оставило большой след в вопросе объективного освещения арцахской проблемы:Пашинян
Армения в ЕАЭС подняла вопрос установления единого правила пассажироперевозок
Для восстановления пассажирских перевозок будет введено единое правило ЕАЭС
В ближайшее время 1-2 десятка авиакомпаний возобновят регулярные рейсы в Армению
В Армении улучшается конкурентная среда для иностранных инвестиций: Госдепартамент США
CNN прокомментировала возобновление туризма в Армении
Правительство одобрило законопроекты, направленные на улучшение предоставления общественных услуг
Премьер-министр вместе с супругой посетил приграничные общины Тавуша
Развязывается клубок апрельской войны: доклад следственной комиссии будет представлен спикеру НС
Представлен проект стратегии развития “Айпоста” на 2020-2025 гг.
Арсен Джулфалакян заявил о решении сложить депутатский мандат
Председатель НС распространил заявление об отказе Арсена Джулфалакяна от депутатского мандата
Директор Национального архива Аматуни Вирабян освобожден с должности
Фонд “Айастан” выделил около 70 000 долларов для оказания содействия армянам Сирии
МИД Греции призвал Турцию немедленно вывести свои суда с греческого шельфа
Греция проинформировала НАТО о провокационных действиях Турции в Средиземноморье
Я еще сыграю роль, которая опять понравится аудитории: Рафаэл Котанджян празднует день рождения
Ким Кардашьян объявила, что реалити-шоу с ее семьей закрывается
Армянская модель Gucci меняет «стандартные» представления о красоте: обзор Forbes
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