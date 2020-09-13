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«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели

«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели

Государственное информационное агентство "Арменпресс" представляет самые важные и интересные события прошедшей недели.

 

 

COVID-19: в Армении подтверждено 172 новых случая, 171 человек выздоровел, 2 скончались

COVID-19: в Арцахе подтверждено 5 новых случаев коронавируса

В Армении устанавливается карантин на 4 месяца

Срок чрезвычайного положения в Арцахе продлен еще на 30 дней

Количество пациентов с COVOD-19 в тяжелом и крайне тяжелом состоянии снижается

Рекордное количество тестов за день: рост обусловлен тестированием учителей

С 15-го сентября на некоторых условиях начнут работу подведомственные мэрии детские сады

В аэропорту Еревана устанавливается 20 пунктов тестирования на COVID-19

Сняты ограничения на въезд в Арцах и выезд из Арцаха

 


ЕС и ВОЗ передали минздраву Армении тесты на COVID-19 и медоборудование



Пассажиры, выезжающие из Армении в Украину, не нуждаются в самоизоляции или сдаче ПЦР-тестов

Премьер Грузии заявил о начале второй волны коронавируса в стране

Грузия «вышла из зеленой зоны» с точки зрения заболеваемости Covid-19

 

 

Глава ВОЗ призвал мировое сообщество готовиться к новой пандемии

Вакцину от коронавируса "Спутник V" выпустили в гражданский оборот

В центре Гамалеи дали рекомендации по вакцинации от гриппа и COVID-19

Lancet обратился к создателям российской вакцины от коронавируса

НИИ Гамалеи направил Lancet разъяснения по статье о вакцине Sputnik V

Препарат из бычьих легких в пять раз снизил смертность от COVID-19

Названы болезни, несовместимые с прививкой от коронавируса

 

 

Решение ЕСПЧ по делу Гургена Маргаряна было обжаловано в Большой палате

 

 

Наследие Мазаловой оставило большой след в вопросе объективного освещения арцахской проблемы:Пашинян

 

 

Армения в ЕАЭС подняла вопрос установления единого правила пассажироперевозок

Для восстановления пассажирских перевозок будет введено единое правило ЕАЭС

 

 

В ближайшее время 1-2 десятка авиакомпаний возобновят регулярные рейсы в Армению

 

 

В Армении улучшается конкурентная среда для иностранных инвестиций: Госдепартамент США

 

 

CNN прокомментировала возобновление туризма в Армении

 

 

Правительство одобрило законопроекты, направленные на улучшение предоставления общественных услуг

 

 

Премьер-министр вместе с супругой посетил приграничные общины Тавуша

 

 

Развязывается клубок апрельской войны: доклад следственной комиссии будет представлен спикеру НС

 

 

Представлен  проект стратегии развития “Айпоста” на 2020-2025 гг.

 

 

Арсен Джулфалакян заявил о решении сложить депутатский мандат

Председатель НС распространил заявление об отказе Арсена Джулфалакяна от депутатского мандата

 

 

Директор Национального архива Аматуни Вирабян освобожден с должности

 

 

Фонд “Айастан” выделил около 70 000 долларов для оказания содействия армянам Сирии

 

 

МИД Греции призвал Турцию немедленно вывести свои суда с греческого шельфа

Греция проинформировала НАТО о провокационных действиях Турции в Средиземноморье

 

Я еще сыграю роль, которая опять понравится аудитории: Рафаэл Котанджян празднует день рождения

 

 

Ким Кардашьян объявила, что реалити-шоу с ее семьей закрывается

 

 

Армянская модель Gucci меняет «стандартные» представления о красоте: обзор Forbes

 

 

Сборная Армении одержала победу над сборной Эстонии


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