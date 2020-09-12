Глава СК Армении направил поздравительное послание своему белорусскому коллеге

Председатель Следственного комитета Республики Армения Гайк Григорян направил поздравительное послание Председателю Следственного комитетаРеспублики Беларусь, генерал-майору юстиции НоскевичуИвану Даниловичупо случаю профессионального праздника - Дня сотрудника органов предварительного следствия

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СК РА, в послании, в частности, говорится:

«От имени Следственного комитета Республики Армения и от себя лично поздравляю Вас и служащих возглавляемого Вами ведомства с профессиональным праздником - Днем сотрудника органов предварительного следствия.



Следственный комитет Республики Беларусь – ведущее звено в правоохранительной системе государства. Это ведомство, имеющее ключевое значение в укреплении законности и правопорядка, обеспечивающее защиту интересов государства.



Работа следователя требует безусловной отдачи, личного мужества, принципиальности и высокой ответственности за принятые решения, так как судьбы и репутации людей зависят не только от профессионализма и тщательности следственных действий, но и от личностных качеств следователя.



Ваш профессионализм и целеустремленность в сочетании с богатым опытом, Ваша неукоснительная приверженность принципам законности обеспечивают эффективность многогранной деятельности Следственного комитета Республики Беларусь.



В повседневной работе Вы – Иван Данилович, находитесь в авангарде борьбы с преступностью и своим самоотверженным примером подтверждаете верность служебному долгу. Следуя Вашему примеру, служащие Следственного комитета Беларуси добросовестно осуществляют служебные обязанности, и в результате успешно выполняют поставленные перед ними задачи по защите конституционных прав граждан, интересов общества и государства.



Дорогой Иван Данилович, от всей души желаю Вам и всем сотрудникам Следственного комитета Республики Беларусь крепкого здоровья и удачи, счастья и благополучия, успешного осуществления намеченных планов и дальнейших успехов в ответственной службе на благо государства, общества и Закона!»