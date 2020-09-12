Время в Ереване: 11:07:36,   12 Сентябрь

Глава СК Армении направил поздравительное послание своему белорусскому коллеге

Глава СК Армении направил поздравительное послание своему белорусскому коллеге

Председатель Следственного комитета Республики Армения Гайк Григорян  направил  поздравительное послание Председателю Следственного комитетаРеспублики Беларусь, генерал-майору юстиции НоскевичуИвану Даниловичупо случаю профессионального праздника - Дня сотрудника органов предварительного следствия

Как сообщили Арменпресс  в пресс-службе СК РА, в послании, в  частности, говорится:

«От имени Следственного комитета Республики Армения и от себя лично поздравляю Вас и служащих возглавляемого Вами ведомства с профессиональным праздником - Днем сотрудника органов предварительного следствия.

Следственный комитет Республики Беларусь – ведущее звено в правоохранительной системе государства. Это ведомство, имеющее ключевое значение в укреплении законности и правопорядка, обеспечивающее защиту интересов государства.

Работа следователя требует безусловной отдачи, личного мужества, принципиальности и высокой ответственности за принятые решения, так как судьбы и репутации людей зависят не только от профессионализма и тщательности следственных действий, но и от личностных качеств следователя.

Ваш профессионализм и целеустремленность в сочетании с богатым опытом, Ваша неукоснительная приверженность принципам законности обеспечивают эффективность многогранной деятельности Следственного комитета Республики Беларусь.

В повседневной работе Вы – Иван Данилович, находитесь в авангарде борьбы с преступностью и своим самоотверженным примером подтверждаете верность служебному долгу. Следуя Вашему примеру, служащие Следственного комитета Беларуси добросовестно осуществляют служебные обязанности, и в результате успешно выполняют поставленные перед ними задачи по защите конституционных прав граждан, интересов общества и государства.

Дорогой Иван Данилович, от всей души желаю Вам и всем сотрудникам Следственного комитета Республики Беларусь крепкого здоровья и удачи, счастья и благополучия, успешного осуществления намеченных планов и дальнейших успехов в ответственной службе на благо государства, общества и Закона!»

 

 

 

 

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации